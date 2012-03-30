Дизайн мобильной версии сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок154 просмотра
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Нужно создать дизайн макет мобильной версии уже гоового сайта. Там будет меню, небольшая картинка, текст.

12 лет назад
sharmelles
Екатерина 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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