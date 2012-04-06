Дизайн сайта - интернет-магазин оборудования

Доброго времени суток! Суть такова: у нас есть сайт premieruu.ru/ Нужно сделать меню таким же, как тут videosalon-spb.ru/ Т.е. чтобы выделение пунктов меню "перекатывалось" с такое же анимацией. Дизайн меню мы менять ...