Дизайн сайта. Приватно для Молоков Максим (Maksak)

$50
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки130 просмотров
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Нужно сделать дизайн сайта.

Дизайн сайта
12 лет назад
rafylik
Рафо 
43 годаГрузия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$60
3 дня
Были учтены все мелочи, работа очень понравилась, ответственный человек. Советую всем.
Отличный заказчик. Интересное задание, моментальная оплата. Работал с удовольствием.
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