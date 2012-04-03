Несколько задач по дизайну.

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок202 просмотра
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Необходимо создать 4 дизайна сайтов-каталогов, т.е.

4 дизайна главных страниц. Сайты на подобие касадей.рф/

структура аналогична: хидер, меню, каталог, баннер.

Дизайн должен быть прост и лаконичен.

Также необходимо отрисовать блистеры с таблетками.

В наличии 50 фотографий с ними. Нужно либо качественно обработать фотографии,

либо заново отрисовать блистеры, а также нарисовать по одной таблетке отдельно.

Большинство блистеров и таблеток одинаковы, отличаются только надписью.

Результаты нужны в PSD, верстка не нужна.

Оплата по факту поэтапно, либо СБР.

Жду предложений по цене и срокам.

12 лет назад
footbbb
Виктор 
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Fibonacci
Григорий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Очень хорошее впечатление от сотрудничества. Делает все быстро, качественно. Что немаловажно - присутствует искренняя заинтересованность результатами работы. Рекомендую.
Был рад сотрудничеству!
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