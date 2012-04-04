Дизайн главной и внутренней страницы

Необходимо создать 4 дизайна сайтов-каталогов, т.е. 4 дизайна главных страниц. Сайты на подобие касадей.рф/ структура аналогична: хидер, меню, каталог, баннер. Дизайн должен быть прост и лаконичен. Также необходимо отрисовать блистеры с таблетками. В наличии 50 фотографий с ними. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен PSD макет главной и внутренней страницы небольшого новостного портала, вёрстка не требуется, более подробное ТЗ выбранному исполнителю, в заявках прошу указать ссылки на свои портфолио. Макет должен быть выполен в стиле Web2 или аля Лебедев минимализм. Срок - около 5-ти дней.
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