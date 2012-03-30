Сделать красивый шаблон dle

Есть рабочий интернет-магазин автомобильной тематики - http://eavto.com.ua Будет обновлена версия скрипта, в связи с этим нужно создание нового шаблона, отличного от настоящего. Варианты видения нового шаблона предложу. Детали при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт, нужно сделать шаблон dle
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