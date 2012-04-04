Дизайн сайта. Персонально для san-francisco

Нужен дизайн только одной ГЛАВНОЙ страницы. Интернет-магазин оборудования. Техзадание прилагается, выбранному исполнителю передам все необходимые материалы. Смотрю портфолио обязательно, важен стиль и опыт дизайнера, я его сразу увижу, даже если в портфолио мало работ, но ...