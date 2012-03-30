Дизайн для элитного сайта по доставке цветов

Есть рабочий интернет-магазин автомобильной тематики - http://eavto.com.ua Будет обновлена версия скрипта, в связи с этим нужно создание нового шаблона, отличного от настоящего. Варианты видения нового шаблона предложу. Детали при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ
Требуется сделать профессиональный дизайн сайта по доставке цветов.
Бриф на дизайн прилагается
Исходные данные:
1. Сайт по доставке цветов.
2. Дизайн сайта должен быть на уровне дизайна элитного сайта
3. Внутреннее наполнение, вид базы данных, движок и ядро нового сайта будет предоставлено,
т.е. всё остается таким же по сути - технические возможности, типы наполнения сайта, юзабилити, последовательность переходов по страницам, форма заказа
4. При этом внешний вид должен быть таким же элитным, но без плагиата.
Другим по дизайну, но таким же по уровню исполнения.
Приниматься будет только дизайн такого же уровня, как на FF
Прошу сообщить готовность взяться за работу такого уровня, сроки, схему работы и стоимость.
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ВАШЕГО УРОВНЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТАКОЙ РАБОТЫ ТРЕБУЮТСЯ ПРОТОТИПЫ !
По поводу предоплаты - несколько схем на выбор:
Первый вариант
- предоставление ОДНОГО прототипа
- перевод 50% предоплаты на Yandex-деньги с защитой кодом протекции
- остальные прототипы
- предоставление кода на получение денег.
- проработка дизайна
- вторая часть оплаты
- получение PSD файлов
Второй вариант (только если Вы находитесь в Санкт-Петербурге)
- предоставление ОДНОГО прототипа
- личная встреча, заключение договора, предоплата 50% и начало сотрудничества.
- остальные прототипы
- проработка дизайна
- вторая часть оплаты
- получение PSD файлов
ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ЗНАКОМСТВА ПРИСЫЛАЙТЕ ПОРТФОЛИО И КОНТАКТЫ
С уважением, Вячеслав
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