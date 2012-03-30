Дизайн длля сайта

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок217 просмотров
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Нужен дизайн сайта по направлению «аренда и вилл и апартаментов», для проведения тестовой рекламной компании.(т.е. – максимально бюджетный вариант)

Предполагается формат электронного документа (без всяких графических подложек, вензелей и т.д).

Что-то типа best-novostroy.ru/foreign/

По структуре: на сайте будет создана база данных предложений по недвижимости

Соответственно ориентировочно потребуются следующие макеты страниц:

- Главная

- Страница листинга каталога

- Страница описания объекта

Макет (шаблон) главной - должен содержать в зоне первого экрана 6 окошечек, где будут картинки символизирующие разные страны.

Порядок работ стандартный - представляем макет главной. После утверждения делаем второстепенные страницы. Дизайн сдаём в разобранном виде + набор стилей для текстов.

срок реализации проекта -апрель,

В заявке указывайте пожелания по цене и сроки реализации.

Хорошо бы и ссылку на примеры ваших работ.

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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