Дизайн длля сайта

Есть рабочий интернет-магазин автомобильной тематики - http://eavto.com.ua Будет обновлена версия скрипта, в связи с этим нужно создание нового шаблона, отличного от настоящего. Варианты видения нового шаблона предложу. Детали при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта по направлению «аренда и вилл и апартаментов», для проведения тестовой рекламной компании.(т.е. – максимально бюджетный вариант)
Предполагается формат электронного документа (без всяких графических подложек, вензелей и т.д).
Что-то типа best-novostroy.ru/foreign/
По структуре: на сайте будет создана база данных предложений по недвижимости
Соответственно ориентировочно потребуются следующие макеты страниц:
- Главная
- Страница листинга каталога
- Страница описания объекта
Макет (шаблон) главной - должен содержать в зоне первого экрана 6 окошечек, где будут картинки символизирующие разные страны.
Порядок работ стандартный - представляем макет главной. После утверждения делаем второстепенные страницы. Дизайн сдаём в разобранном виде + набор стилей для текстов.
срок реализации проекта -апрель,
В заявке указывайте пожелания по цене и сроки реализации.
Хорошо бы и ссылку на примеры ваших работ.
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