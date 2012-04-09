Освежить сайт

$100
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок196 просмотров
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Необходимо освежить дизайн сайта i-s.kiev.ua Остается неизменной: ширина 1000 пкс, 2 колонки, логотип, фон. Цветовая гамма из палитры логотипа.

Главная страница должна отличаться от остальных: без левой колонки, в три вертикальные полосы идет контент, над полосамаи контенкта баннеры с акциями. В шапке телефон гороской обязательно и логотип siteheart под стиль сайта.

Оплата yandex-money.

Только дизайн (без верстки).

12 лет назад
i-s
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$75
2 дня
Спасибо. Работа сделана хорошо и в срок.
Все отлично! Рекомендую как порядочного и добросовестного заказчика!