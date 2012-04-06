Шапка для сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок212 просмотров
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Необходимо сделать шапку для сайта на тему бизнеса "Как открыть свое дело". Сайт новый, настраивается и наполняется.

12 лет назад
ivirina81
Ирина 
65 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
OlyaXorowaya
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$23
1 день
Работа понравилась, за оперативность и взаимопонимание - особая благодарность.
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