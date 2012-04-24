Оля Василевская OlyaXorowayaOlyaXorowaya
36 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Быстро, качественно, ответственно !
Больше моих работ здесь: https://www.behance.net/OlgaVasilevskaya#
Буду рада видеть Вас своими заказчиками и постараюсь подарить хорошее настроение.
Чесслово! :)
Портфолио
- Фруктовый бизнес Смитс232 просмотра
- Childs game "Princess Castle Fun"303 просмотра
- Princess Christmas Wonderland294 просмотра
- Персонаж246 просмотров
- Frogs205 просмотров
- Ducks188 просмотров
- Замок208 просмотров
- Draco217 просмотров
- 3 pigs211 просмотров
- Домик188 просмотров
- Лого262 просмотра
- HOG192 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Все сделано отлично)))
Ответный отзыв
Все отлично
$23
10 баллов
11 лет назад
Отлично отработали. Схватывает идею на лету, выдерживает сроки, прислушивается к корректировкам. В общем, не фрилансер, а мечта:) Будем обращаться еще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотное ТЗ, быстрая оплата, что ещё нужно )
$23
10 баллов
12 лет назад
Сделала несколько вариантов, быстро и качественно. Остался доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично!
$20
10 баллов
12 лет назад
Ольга отлично справилась. Получилось именно то что нужно, причем в очень короткий срок. Спасибо за работу, Ольга.
Ответный отзыв
Все супер, быстрая оплата, чёткое ТЗ, советую всем !
$12
10 баллов
12 лет назад
Оля прекрасно справилась с задачей, работу сделала качественно и быстро. Рекомендую всем сотрудничать с этим дизайнером!
Ответный отзыв
Быстрая оплата, четкое ТЗ, советую !
Иллюстрации и Рисунки
4 отзыва
от $10
от 2 дней
#132
Логотипы и Знаки
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#226