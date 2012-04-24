OlyaXorowaya

Оля Василевская OlyaXorowaya

 
36 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Быстро, качественно, ответственно !

Больше моих работ здесь: https://www.behance.net/OlgaVasilevskaya#

Буду рада видеть Вас своими заказчиками и постараюсь подарить хорошее настроение.

Чесслово! :)

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Отзывы заказчиков
igorg1985
Игорь 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Дизайн рекламы доставки для интернет-магазина
Все сделано отлично)))
Все отлично
Ответный отзыв
PolarMan
Флай 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$23
10 баллов
11 лет назад
Логотип компании такси
Отлично отработали. Схватывает идею на лету, выдерживает сроки, прислушивается к корректировкам. В общем, не фрилансер, а мечта:) Будем обращаться еще.
Отличный заказчик, грамотное ТЗ, быстрая оплата, что ещё нужно )
Ответный отзыв
Sentosa
Влад 
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$23
10 баллов
12 лет назад
Нужен логотип для сайта
Сделала несколько вариантов, быстро и качественно. Остался доволен, рекомендую.
Все отлично!
Ответный отзыв
KolGoon
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Дизайн внутряка. Приватно для Василевская Оля
Ольга отлично справилась. Получилось именно то что нужно, причем в очень короткий срок. Спасибо за работу, Ольга.
Все супер, быстрая оплата, чёткое ТЗ, советую всем !
Ответный отзыв
Diman_123
Дмитрий 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Требуется шапка для сайта
Оля прекрасно справилась с задачей, работу сделала качественно и быстро. Рекомендую всем сотрудничать с этим дизайнером!
Быстрая оплата, четкое ТЗ, советую !
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
4 отзыва
от $10
от 2 дней
#132
Логотипы и Знаки
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#226