Разработать новый дизайн для сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок169 просмотров
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Нужно выполнить ре дизайн сайта http://tortik.dn.ua/, дизайн нужно оптимизировать для возможности верстки под Joomla. По поводу исполнения детально опишу выбранному исполнителю. Сроки не горят, поэтому от Вас требуется только качество.

12 лет назад
iexpert
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Irina_Borisova
Ирина 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$50
5 дней
Спасибо Вам за работу! Результат устроил заказчика полностью. Очень радует, что Вы всегда на связи и готовы ответить на все вопросы. Приятно было с Вами общаться, будем и дальше обращаться к Вам!
Большое спасибо за сотрудничество! Четко поставленная задача и своевременная оплата. Всегда на связи и готовность ответить на все вопросы. Надеюсь на совместную работу и в дальнейшем.
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