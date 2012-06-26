Дизайн (концертное агентство)

Необходимо поработать с визуальной частью сайта repair-vip.ru Чего жду: 1. Конструктивные предложения что и как сделать от Вас. То есть, что добавить, что убрать. А не просто оращайтесь, буду рад сотрудничеству итд итп звучит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужен готовый дизайн или шаблон.
Если нету готового, я предоставлю наброски цена до 100$
Тематика: концертное агентство, театральное агентство.
Если у Вас есть готовый наброски, шаблоны, дизайн или макеты, жду ваших предложений с примерами и цена.
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