Сайт "Агро-Вектор Групп"

Добрый день

Есть заказ на создание дизайна сайта компании по производству оборудования для агрокомплексов. Если говорить вкратце, нужен максимально "презентабельный" и "дорогой" сайт-визитка для бизнес-партнеров на 10-15 страниц текста с иллюстрациями. Основной эффект который должен производить сайт - внушать доверие, показывать солидность и серьезность компании.

Обязательное условие - нужно сделать сразу два различных варианта дизайна, из которых будет выбран один,

краткий бриф в приложении.

По срокам, в течении трех дней с момента утверждения Вас исполнителем, нужно предоставить 2 варианта главной страницы сайта, после утверждения одного из них дорисовать к нему второстепенную.