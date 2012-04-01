Сайт "Агро-Вектор Групп"

$200
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок294 просмотра
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Добрый день

Есть заказ на создание дизайна сайта компании по производству оборудования для агрокомплексов. Если говорить вкратце, нужен максимально "презентабельный" и "дорогой" сайт-визитка для бизнес-партнеров на 10-15 страниц текста с иллюстрациями. Основной эффект который должен производить сайт - внушать доверие, показывать солидность и серьезность компании.

Обязательное условие - нужно сделать сразу два различных варианта дизайна, из которых будет выбран один,

краткий бриф в приложении.

По срокам, в течении трех дней с момента утверждения Вас исполнителем, нужно предоставить 2 варианта главной страницы сайта, после утверждения одного из них дорисовать к нему второстепенную.

12 лет назад
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$200
3 дня
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