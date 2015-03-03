Дизайн главной страницы строительной компании

$90
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок1212 просмотров
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#1$90

Требуется разработать дизайн сайта компании, занимающейся продажей дорожных плит, жби, песка, щебня, строительных бытовок. ООО "Дорплит ЖБИ"

Логотип разработан, который оранжевого цвета, соответственно придерживаемся стиля логотипа. Строгий, без вензелей, вызывающий доверие, солнечный, контент обязательно на белом фоне.

В шапке - обязательно логотип и телефоны, e-mail (остальное на усмотрение исполнителя)

Под шапкой - слайдер о деятельности компании

пункты меню - о компании, услуги, контакты

под меню основные разделы

1. картинка -"дорожные плиты"- описание в несколько строчек, две кнопки "новые" и"б/у"

2. картинка -"аэродромные плиты" описание в несколько строчек, две кнопки "новые" и"б/у"

3. картинка- "ЖБИ" описание в несколько строчек, две кнопки "новое" и"б/у"

4. картинка - "песок" -описание в несколько строчек

5. картинка - "щебень" - описание в несколько строчек

6. картинка - "строительные бытовки" описание в несколько строчек , две кнопки "новые" и "б/у"

По правой стороне модули под спец предложение

для примера сделать: карьерный песок самовывозом г. Жуковский - 180 руб куб м

футтер

С победителем, будут разрабатываться внутренние страницы

Цена указана за главную.

12 лет назад
gordeev2906
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
markand
Андрей 
49 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
#1
Отличный дизайнер, всем рекомендую
Второй раз мне удается победить в конкурсе у Юлии и во многом благодаря четкой постановке задачи. Обязательно буду отслеживать будущие проекты Юлии и участвовать в них. Спасибо за интересный конкурс!
Заявки фрилансеров
markand
Андрей 
49 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
#1
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