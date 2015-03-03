Дизайн главной страницы строительной компании

# 1 — $ 90

Требуется разработать дизайн сайта компании, занимающейся продажей дорожных плит, жби, песка, щебня, строительных бытовок. ООО "Дорплит ЖБИ"

Логотип разработан, который оранжевого цвета, соответственно придерживаемся стиля логотипа. Строгий, без вензелей, вызывающий доверие, солнечный, контент обязательно на белом фоне.

В шапке - обязательно логотип и телефоны, e-mail (остальное на усмотрение исполнителя)

Под шапкой - слайдер о деятельности компании

пункты меню - о компании, услуги, контакты

под меню основные разделы

1. картинка -"дорожные плиты"- описание в несколько строчек, две кнопки "новые" и"б/у"

2. картинка -"аэродромные плиты" описание в несколько строчек, две кнопки "новые" и"б/у"

3. картинка- "ЖБИ" описание в несколько строчек, две кнопки "новое" и"б/у"

4. картинка - "песок" -описание в несколько строчек

5. картинка - "щебень" - описание в несколько строчек

6. картинка - "строительные бытовки" описание в несколько строчек , две кнопки "новые" и "б/у"

По правой стороне модули под спец предложение

для примера сделать: карьерный песок самовывозом г. Жуковский - 180 руб куб м

футтер

С победителем, будут разрабатываться внутренние страницы

Цена указана за главную.