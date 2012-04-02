Сайт фотографа

Очень рад, что остановил свой выбор на Юле! В первую очередь прекрасный специалист, понимает с полуслова поставленную задачу и подходит к решению ответственно и оперативно. Также очень хочется отметить творческий момент и неординарный подход, поэтому от выполненной работы получил больше, чем ожидал! Буду сотрудничать и дальше и Вам советую!!!! P.S. Забыл сказать о самом главном: Этому человеку можно доверять!