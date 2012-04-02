Сайт фотографа

$100
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок180 просмотров
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1. Сайт фотографа

2. Цветовая гамма: черный. По стилю минимализм. С некоторым интересным элементом (без креатива! Сайт не должен отвлекать внимание от фотографий) Пример. http://www.koloskov.com/

3. Структура сайта простая. Боковое меню в несколько пунктов и слайдер

4. Всего 3 страницы сайта. Главная, текстовая и форма обратной связи

п.с. Кидайте заявки с портфолио в проект, в личку не пишите. Выберу лучшего

12 лет назад
Svyacheslav
Вячеслав 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
julia_gorbach
Юлия Горбач 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$70
2 дня
Очень рад, что остановил свой выбор на Юле! В первую очередь прекрасный специалист, понимает с полуслова поставленную задачу и подходит к решению ответственно и оперативно. Также очень хочется отметить творческий момент и неординарный подход, поэтому от выполненной работы получил больше, чем ожидал! Буду сотрудничать и дальше и Вам советую!!!! P.S. Забыл сказать о самом главном: Этому человеку можно доверять!
Рекомендую Вячеслава, как заказчика! Тз написано хорошо, работалось легко и приятно)
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