Уникализовать шаблон DLE

Необходимо поработать с визуальной частью сайта repair-vip.ru Чего жду: 1. Конструктивные предложения что и как сделать от Вас. То есть, что добавить, что убрать. А не просто оращайтесь, буду рад сотрудничеству итд итп звучит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача почистить паблик шаблон.
Внести изменения, уникальзовать.
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужен готовый дизайн или шаблон. Если нету готового, я предоставлю наброски цена до 100$ Тематика: концертное агентство, театральное агентство. Если у Вас есть готовый наброски, шаблоны, дизайн или макеты, жду ваших предложений с примерами и ...Завершен12 лет назад
Сделать шапку для сайта десятки МММ-2011Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
1. Сайт фотографа 2. Цветовая гамма: черный. По стилю минимализм. С некоторым интересным элементом (без креатива! Сайт не должен отвлекать внимание от фотографий) Пример. http://www.koloskov.com/ 3. Структура сайта простая. Боковое меню в несколько пунктов и слайдер 4. ...Завершен12 лет назад
- $250
Необходимо доработать дизайн 10 страниц. Нужно освежить и улудшить дизайн. ТЗ согласовано с исполнителем.Завершен12 лет назад
- $200
Добрый день Есть заказ на создание дизайна сайта компании по производству оборудования для агрокомплексов. Если говорить вкратце, нужен максимально "презентабельный" и "дорогой" сайт-визитка для бизнес-партнеров на 10-15 страниц текста с иллюстрациями. Основной эффект который должен производить ...Закрыт12 лет назад
- $90
Требуется разработать дизайн сайта компании, занимающейся продажей дорожных плит, жби, песка, щебня, строительных бытовок. ООО "Дорплит ЖБИ" Логотип разработан, который оранжевого цвета, соответственно придерживаемся стиля логотипа. Строгий, без вензелей, вызывающий доверие, солнечный, контент обязательно на белом ...Завершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Мне нужен человек, который сможет собрать шапку и подвал из приложенных мной изображений. Есть тема http://www.templatelite.com/livedemo/?id=59, нужно, чтобы ваша работа вписалась в шапку и подвал этой темы, поставлю я сам, ваша задача нарисовать и ...Завершен12 лет назад
Нужен дизайн сайта по направлению «аренда и вилл и апартаментов», для проведения тестовой рекламной компании.(т.е. – максимально бюджетный вариант) Предполагается формат электронного документа (без всяких графических подложек, вензелей и т.д). Что-то типа best-novostroy.ru/foreign/ По структуре: на ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется простенький дизайн сайта-визитки профессионального переводчика с английского языка. Сроки не горят. Бюджет небольшой, но уж какой есть.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт12 лет назад