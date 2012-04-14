Дизайн сайта по образцу

http://www.templatemonster.com/demo/38131.html

Сайт посвящен порошковому алкоголю из которого можно будет делать коктейли по типу инвайта (просто добавь воды).

Поскольку нет точного представления как это должно выглядеть - так и думаю, на фоне пузырьки и две картинки в шапке - слева что нибудь тусовочное, справа - красивый коктейль и название. Только выглядеть все должно компактнее чем на примере.