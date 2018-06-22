Сделать дизайн Маркетинг-Кит (Каталог)

Добрый день, Коллеги! Мне необходимо нарисовать качественный дизайн Маркетинг Кит.

Качественно отрисовать страницы сохраняя общий стиль.

Я занимаюсь деревом.

Моя мастерская называется "Дом Лесника". Тематика деревянная.

Мои клиенты - дизайнеры интерьера, я для них произвожу качественные доски и прочие изделия из дерева.

Основная идея Маркетинг-Кита донести, что качество для меня- это превыше всего.

Поэтому МК должен быть отрисовано на достойном уровне.

Что нравится:

http://emarketingkit.ru/portfolio/gotovye-proekty-domov/

http://emarketingkit.ru/portfolio/remont-i-otdelka-kvartir/

http://emarketingkit.ru/portfolio/proizvodstvo-elok/

Нравится подход к деталям и мелочам и единый стиль!! Надо очень постараться. Со своей стороны нарантирую хорошую оплату и постараюсь быть на связи 24 час в течении 2 дней (именно такой срок выполнения этого задания;))

Подробное ТЗ на 8-10 листов пришлю инсполнителю.