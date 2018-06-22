Сделать дизайн Маркетинг-Кит (Каталог)

Компания работает в области сокращения и оптимизации затрат на содержание автопарка Логотип,логобук,фирменный стиль и его элементу вышлю итоговому исполнителю Количество страниц: 40 и более Использовать инфографику обязательно! Сейчас нужно сделать только два разворота для утверждения заказчиком ТРЕБОВАНИЯ Страницы должны быть красиво ...
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Добрый день, Коллеги! Мне необходимо нарисовать качественный дизайн Маркетинг Кит.
Качественно отрисовать страницы сохраняя общий стиль.
Я занимаюсь деревом.
Моя мастерская называется "Дом Лесника". Тематика деревянная.
Мои клиенты - дизайнеры интерьера, я для них произвожу качественные доски и прочие изделия из дерева.
Основная идея Маркетинг-Кита донести, что качество для меня- это превыше всего.
Поэтому МК должен быть отрисовано на достойном уровне.
Что нравится:
http://emarketingkit.ru/portfolio/gotovye-proekty-domov/
http://emarketingkit.ru/portfolio/remont-i-otdelka-kvartir/
http://emarketingkit.ru/portfolio/proizvodstvo-elok/
Нравится подход к деталям и мелочам и единый стиль!! Надо очень постараться. Со своей стороны нарантирую хорошую оплату и постараюсь быть на связи 24 час в течении 2 дней (именно такой срок выполнения этого задания;))
Подробное ТЗ на 8-10 листов пришлю инсполнителю.
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