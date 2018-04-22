Верстка брошюры в InDesign

Необходимо сверстать брошюру в InDesign. 6 стр. Все материалы предоставлю(текст, иллюстрации). Крайний срок 25.04.

Есть образец, как в точности должна выглядеть работа в итоге и точные указания по исполнению.

Если знаете InDesign, то работа примитивная (во вложении пример страницы).