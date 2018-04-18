Визитка, листовка, наклейка

Нужно сделать дизайн каталога ювелирных изделий. Примерно как хочу видеть дизайн каталога, во вложении. Дизайнерский креатив приветствуется. Производство ювелирных изделий находится в Кубачи (в интернете найдете, что ассоциируется с этим селом), поэтому фон нужен соответствующий. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Визитка (2штуки ... поменяется только ФИО и телефоны для одной организации)
Данные
1. ФИО
2. Телефоны
3. Адрес почтовый
4. Адрес сайта и адрес в инста
5. Лого компании и название
6. Кирпичный дилер
2. Листовка
Данные в листовке
2. Адрес
3. телефоны
4. адрес в инстаграмм
5. прямые поставки кирпича от производителей
6. Кирпичный дилер
7. Продажа кирпича оптом и в розницу
На оборотной стороне вся страница из перечня лого заводов
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