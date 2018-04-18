Верстка макетов наклеек для печати.

Срочно!

Краткое ТЗ:

0. Срок выполнения - чем быстрее тем лучше, в идеале до 18 часов сегодня.

1. Рисовать в Adobe Illustrator, Corel Draw.

1. 2 наклейки - большая и маленькая. Большая (114мм х 43мм), маленькая (54мм х 36мм)

2. Количество: Большой наклейки - 46, количество Маленькой наклейки - 46.

3. Прикрепил макет, где указываю, что надо поменять н​​а наклейках, с комментариями (с выбранным исполнителем проговорим подробнее).

4. Добавить по краям метки для резки.

5. Палитра - CMYK.

6. Шрифт подобрать максимально похожий (но 100% схожести добиваться не надо)

7. Штрих-коды должны сканироваться приложением сканер-штрихкода с телефона (надо формировать ШК).

8. Верстаете 2 наклейки, я смотрю - все ли ок, размножаем на остальные 45.