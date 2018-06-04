Разработать дизайн отчета

Разработана услуга “Спортивного генетического тестирования”. По результатам тестирования люди будут получать рекомендации по выбору вида спорта и оптимальных физических нагрузок.

Результаты тестирования будут выдаваться на руки в видебумажного отчета.

Необходимо разработать дизайн соответствующего бумажного отчета.

Дизайн необходимо разрабатывать на основе примера будущего отчета (прилагается к ТЗ). Пример включает только текстовую информационную составляющую, без всякого оформления.

Особенности

Конечный вариант отчета должен быть представлен файлом в pdf формате,который будет распечатываться на цветном принтере. Отчет содержит как постоянные данные, которые не будут меняться от одного отчета к другому (текст), так и

переменные данные (числовые и текстовые значения), которые зависят от результатов генетического тестирования и для каждого человека будут индивидуальные. При этом, сама структура отчета будет постоянной (количество страниц, расположение элементов и т.д.).

P.S. В ходе работы всегда буду на связи. Готов отвечать на все вопросы. Помогу с поиском лучшего решения.