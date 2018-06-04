Разработать дизайн отчета

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Разработана услуга “Спортивного генетического тестирования”. По результатам тестирования люди будут получать рекомендации по выбору вида спорта и оптимальных физических нагрузок. 

Результаты тестирования будут выдаваться на руки в видебумажного отчета.

Необходимо разработать дизайн соответствующего бумажного отчета.

Дизайн необходимо разрабатывать на основе примера будущего отчета (прилагается к ТЗ). Пример включает только текстовую информационную составляющую, без всякого оформления.

Особенности

Конечный вариант отчета должен быть представлен файлом в pdf формате,который будет распечатываться на цветном принтере. Отчет содержит как постоянные данные, которые не будут меняться от одного отчета к другому (текст), так и

переменные данные (числовые и текстовые значения), которые зависят от результатов генетического тестирования и для каждого человека будут индивидуальные. При этом, сама структура отчета будет постоянной (количество страниц, расположение элементов и т.д.).

P.S. В ходе работы всегда буду на связи. Готов отвечать на все вопросы. Помогу с поиском лучшего решения.

6 лет назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
alena_kakos
Алёна 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$288
14 дней
По результатам совместной работы, хотелось бы выразить огромную благодарность Алёне за помощь и проявленный профессионализм. Сложная задача была решена на высшем уровне. Помимо хорошего отменного вкуса, проявленного при разработке дизайна, Алёна решала достаточно сложную техническую задачу, связанную с внедрением в полиграфический дизайн сторонних приложений, обеспечивающих динамическую смену данных. Никто не был готов реализовать подобную задачу. В результате совместной работы над проектом Алёна проявила себя большим профессионалом: - полное погружение в тематику проделываемой работы - постоянно на связи, ответы на все вопросы - доведение работы до логического конца - помощь во всех вопросах, связанных с внедрением сделанной работы - Ответственность за работу - Хороший вкус - Приятное деловое общение Алёна, еще раз Большое спасибо! Удачи Вам в профессиональной деятельности!
Александр прекрасный заказчик. Очень подробное ТЗ, всегда на связи, уважительное отношение к профессионалам своего дела. Очень необычная и сложная задача была поставлена. Важно было разобраться в решении прежде, чем взяться за эту работу. Спасибо за крайне интересный проект и плодотворное сотрудничество!