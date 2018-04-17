Создание рекламной листовки

Нужна простая, стильная обложка A5 для книжечки с венчальной службой. Лицо и задник. По минимуму. СРОЧНО! В течение часа.
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Необходимо сделать рекламную листовку на одной стороне 1\3 части листа формата А4 (на одном листе должно получиться три листовки), полноцвет для студии pole dance. Логотип разработан. Фото для листовки есть. Текст предоставим.
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