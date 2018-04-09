Сделать PDF-коммерческое, в котором инфо будет меняться программой

$10
Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок310 просмотров
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нужно красиво и информативно под ключ. бюджет $10 по курсу ЦБ на каждое (всего 3-4 продкута)

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
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