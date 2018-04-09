Создание рекламной листовки

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Нужно сделать листовку -

Магазин альтернативной энергии (солнечные панели, тепловые насосы)

Как пример того что нужно - https://yadi.sk/i/UnlazMO63UKfJk

Вся информация для листовки (А4 с двух сторон) есть.

Надо красиво упаковать и подготовить все нужное для передачи в печать этой листовки

Бюджеты и примерные сроки указывайте в заявке

6 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад