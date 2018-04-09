Создание рекламной листовки

нужно красиво и информативно под ключ. бюджет $10 по курсу ЦБ на каждое (всего 3-4 продкута)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать листовку -
Магазин альтернативной энергии (солнечные панели, тепловые насосы)
Как пример того что нужно - https://yadi.sk/i/UnlazMO63UKfJk
Вся информация для листовки (А4 с двух сторон) есть.
Надо красиво упаковать и подготовить все нужное для передачи в печать этой листовки
Бюджеты и примерные сроки указывайте в заявке
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