Создание рекламной листовки

Нужно сделать листовку -

Магазин альтернативной энергии (солнечные панели, тепловые насосы)

Как пример того что нужно - https://yadi.sk/i/UnlazMO63UKfJk

Вся информация для листовки (А4 с двух сторон) есть.

Надо красиво упаковать и подготовить все нужное для передачи в печать этой листовки

Бюджеты и примерные сроки указывайте в заявке