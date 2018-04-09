Макет листовки

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Необходимо подготовить макет листовки под печать. Есть исходник, который необходимо отредактировать. Заказ будет оплачивать юр лицо. Необходим исполнитель Юр лицо либо СПД (акты выполнены, документы и т.д.)

6 лет назад
guest_15234293877041
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад