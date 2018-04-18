Разработать макет баннера общ организации срочно 2 на 3 м

Необходимо срочно разработать макет презентационного баннера

общественной организации срочно

2 м высота на 3 м ширина

Фото, картинки, лого, моет минимум инфографики, тексты

ТЗ будет или вечером около 23 - тогда сделать проект надо к 9-10 утра

либо ТЗ будет утром около 8-9 и тогда сделать надо будет к 13-13

потом правки и к 16-17 готовый макет

Просьба сообщить сразу стоимость и показать примеры

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