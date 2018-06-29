Верстка брошюры

Верстка полиграфииЗавершен4 заявки251 просмотр
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Добрый день!

Нужно сверстать брошюру с правилами настольной игры,  использовать цветовое оформление и стилевые элементы игрового поля и других ее элементов.  Объем - около 20 страниц, формат А4 (для печати в типографии, под обрез и т.п.).

Срок - к вечеру пятницы.

Жду предложений. Чтобы я мог выбрать, указывайте стоимость и сроки. Присылайте примеры работ. 

С уважением,

Вадим

6 лет назад
vbogd
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Alex_valya
Валентина 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
$10
3 дня
Все сделано в срок и качественно! Спасибо! Рекомендую Валентину.
Отличный заказчик, требования все четкие и понятные, оплата вовремя, всегда на связи. Рекомендую и сама буду рада сотрудничеству!
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