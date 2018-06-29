Верстка брошюры

Добрый день!

Нужно сверстать брошюру с правилами настольной игры, использовать цветовое оформление и стилевые элементы игрового поля и других ее элементов. Объем - около 20 страниц, формат А4 (для печати в типографии, под обрез и т.п.).

Срок - к вечеру пятницы.

Жду предложений. Чтобы я мог выбрать, указывайте стоимость и сроки. Присылайте примеры работ.

С уважением,

Вадим