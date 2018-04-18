Верстка журнала

Друзья, всем привет!

Необходимо на ежемесячной основе верстать журнал. Формат А4, 56 страниц.

Ищем профессионального верстальщика с адекватной ценой за услуги.

Издание деловое, ориентировано на бизнес-круги, тематическое направление- развитие горно-металлургического сектора Казахстана.

Обращаю внимание, что издание НЕ внутрикорпоративное, а республиканское.

ПДФ файла прилагаю.

Задача не сверстать также, а сверстать ЛУЧШЕ-больше дизайнерских фишек, больше воздуха, подача каждого материала должна быть интересной и цепляющей. Буду благодарна советам профессионалов. Высылайте ссылки на Ваши работы.

С уважением, Мария