Создать похожую работу

Нужно сделать листовку - Магазин альтернативной энергии (солнечные панели, тепловые насосы) Как пример того что нужно - https://yadi.sk/i/UnlazMO63UKfJk Вся информация для листовки (А4 с двух сторон) есть. Надо красиво упаковать и подготовить все нужное для передачи в [b]печать ...