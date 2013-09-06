Нарисовать иконки по образцу Примеры уже имеющихся иконок в приложении Нужно нарисовать в таком же стиле по списку, тоже в приложении
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Необходимо прорисовать иконки для сайта 6 шт. Сайт готов иконки в разделе почему 95% клиентов... http://ukoro.tk/
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