Сделать 9 иконок + одну кнопку в стиле сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен11 заявок240 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо найти и обыграть в стиле сайте (по цветовой гамме) 9 иконок на тему грузоперевозок + сделать кнопку "онлайн консультанта".

Сделать нужно за сегодня.

У кого есть время и желание поработать - оставляйте контакты и обязательно указывайте примерную стоимость!

Спасибо!

10 лет назад
Kadilak
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nibar
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Все сделано в лучшем виде и в нужные сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
Отлично поработали, никаких проблем не возникло, буду рад дальнейшему сотрудничеству.