Сделать favicon.ico

Иконки и Пиксель-артЗавершен5 заявок180 просмотров
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Нужно сделать красивый тематический, яркий , бросающийся в глаза фавикон для женского сайта.

Сайт покажу по запросу.

Пишите цену и сроки

10 лет назад
etulpan
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Все отлично сделали
Все отлично, четкое ТЗ, оплата в срок. Спасибо!