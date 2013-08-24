Добрый день! Нужен логотип для сайта. Направление - автомобили. Необходимо сделать классный логотип в деловом стиле и обыграть название из трех слов (название компании). Сроки на реализацию не больше 3 дней. Жду предложений по ценам и срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуются иконки для сайта vikna.zp.ua пример что хочется получить во вложении, просто нужно переделать под дизайн этого сайта... пишите сроки и цену
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