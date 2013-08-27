Отрисовать 10 иконок

Иконки и Пиксель-артЗакрыт10 заявок216 просмотров
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Задача 10 иконок, продлагайте стоимость за одну. В заявку добавляем указания на пример, контакт и цену.

размеры - 5 иконок, 88x106px, 10 иконок 64px64px;

Темктика при личном обсуждении.

10 лет назад
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад