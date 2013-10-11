Нарисовать простые иконки для ссылок

требуются иконки для сайта vikna.zp.ua пример что хочется получить во вложении, просто нужно переделать под дизайн этого сайта... пишите сроки и цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте money.kyivstar.ua есть рубрикатор услуг (коммунальные, финансовые, штрафы и т.д.) Необходимо скреативить, продумать в соответствии с общим дизайном сайта, нарисовать (можно из уже готовых шаблонов в интернете) и обработать по одной иконке для тематических ссылок в разделе, который будет посвящен развлечениям, а именно:
- кино (тут могут быть нарисованы билеты, попкорн, пленка и т.д.)
- театры (маски, занавес, сцена...)
- дельфинарий (дельфины однозначно, один, два, стая)
- концерты (площадки, толпа людей, гитары, микрофоны, все вместе...)
Выдержать цветовое оформление.
Итого 4 иконки.
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