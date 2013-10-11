Нарисовать простые иконки для ссылок

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен11 заявок220 просмотров
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На сайте money.kyivstar.ua есть рубрикатор услуг (коммунальные, финансовые, штрафы и т.д.) Необходимо скреативить, продумать в соответствии с общим дизайном сайта, нарисовать (можно из уже готовых шаблонов в интернете) и обработать по одной иконке для тематических ссылок в разделе, который будет посвящен развлечениям, а именно:

- кино (тут могут быть нарисованы билеты, попкорн, пленка и т.д.)

- театры (маски, занавес, сцена...)

- дельфинарий (дельфины однозначно, один, два, стая)

- концерты (площадки, толпа людей, гитары, микрофоны, все вместе...)

Выдержать цветовое оформление.

Итого 4 иконки.

10 лет назад
Likhoman
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
OlgaHavinson
Ольга 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Понравился креативный подход, но были задержки по срокам на 1-2 дня. В остальном - рекомендую как дизайнера иконок
Сотрудничество понравилось, но была задержка с оплатой на неделю. В остальном рекомендую как хорошего заказчика.
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