Создание серии иконок по разным праздникам

Требуется создание 36 иконок, выдержанных в едином стиле с иконкой из прикрепленного файла. Каждая иконка является схематичным символом определенного праздника (список праздников ниже).

Каждая иконка должна:

- быть одноцветной (максимум двухцветной, если это оправдано)

- иметь прозрачный фон

- иметь размер 36x36

- хорошо смотреться на сером фоне из прикрепленного файла

Запрещенные цвета иконок:

красный и голубой, как в полосках над пунктами "Женщине" и "Мужчине" в прикрепленном файле. Возможны сильно отличающиеся оттенки красного и голубого.

белый или близкий к нему, черный или близкий к нему, серый

Список праздников:

Новый Год

День Святого Валентина

23 февраля

8 марта

1 сентября

Рождество

день учителя

день врача

день медсестры

день полиции

день бухгалтера

день молодежи

день студента

день матери

день юриста

день энергетика

день блондинок

день ВВС

день ГАИ

день друзей

день железнодорожника

день строителя

всемирный день мужчин

день металлурга

день энергетика

день кадровика

день ВМФ

день моряка

день пожарника

день поцелуя

день почты

день рыболовства

день сисадмина

день семьи

день фотографа

день шоколада

Пожалуйста, в заявках указывайте свою оценку стоимости работ.