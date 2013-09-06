Создание серии иконок по разным праздникам

Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок172 просмотра
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Требуется создание 36 иконок, выдержанных в едином стиле с иконкой из прикрепленного файла. Каждая иконка является схематичным символом определенного праздника (список праздников ниже).

Каждая иконка должна:

- быть одноцветной (максимум двухцветной, если это оправдано)

- иметь прозрачный фон

- иметь размер 36x36

- хорошо смотреться на сером фоне из прикрепленного файла

Запрещенные цвета иконок:

красный и голубой, как в полосках над пунктами "Женщине" и "Мужчине" в прикрепленном файле. Возможны сильно отличающиеся оттенки красного и голубого.

белый или близкий к нему, черный или близкий к нему, серый

Список праздников:

Новый Год

День Святого Валентина

23 февраля

8 марта

1 сентября

Рождество

день учителя

день врача

день медсестры

день полиции

день бухгалтера

день молодежи

день студента

день матери

день юриста

день энергетика

день блондинок

день ВВС

день ГАИ

день друзей

день железнодорожника

день строителя

всемирный день мужчин

день металлурга

день энергетика

день кадровика

день ВМФ

день моряка

день пожарника

день поцелуя

день почты

день рыболовства

день сисадмина

день семьи

день фотографа

день шоколада

Пожалуйста, в заявках указывайте свою оценку стоимости работ.

10 лет назад
elena_zamaraeva
Елена 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Natali_Mis
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$80
2 дня
Наталия выполнила серию замечательных иконок, которые органично встраиваются в существующий дизайн. Работа выполнена оперативно, приятное общение, вникание в детали.
Отличный заказчик.Четкая постановка задачи и все остальное. Приятно было поработать.Мои наилучшие рекомендации.
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