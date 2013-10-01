Доработка элементов дизайна

Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок180 просмотров
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Сделать несколько дополнительных иконок для http://geoola.com

10 лет назад
Metallica
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
stylemix
Каримов 
36 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$100
5 дней
Уже работал с stylemix, сейчас тоже все было ок.
Был рад сотрудничеству!
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