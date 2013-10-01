Доработка элементов дизайна

Здравствуйте! Необходимо симпатично сделать логотип. Есть уже набросок от руки (т.е. придумывать ничего не надо) и надо его сделать отталкиваясь от наброска. Сложного ничего нет. Указывайте примерную стоимость и сроки. Спасибо!