Два рисунка для меню

Иконки и Пиксель-артЗавершен2 заявки156 просмотров
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требуется сделать два рисунка для меню с лева сайта vikna.zp.ua

Готовые решения - тут нужно несколкьо разных окон напрмиер http://element-ug.ru/stroitelyam/ центральный рисунок

балконы - тут какой нить пластиковый балкон

пишите сроки и цену

10 лет назад
sitecrea
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством доволен
Рекомендую Ивана как отличного заказчика. ТЗ четкое, оплата без заминок.