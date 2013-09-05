Перерисовка иконки мобильного приложения

Иконки и Пиксель-артЗакрыт5 заявок122 просмотра
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Необходимо убрать скругленные края яконки под App Store. Есть исходники в PSD.

также нужно подогнать под размер 1024х1024!

10 лет назад
max0999
Максим 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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