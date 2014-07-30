Ищу автора для регулярного написания эксклюзивных отзывов на различные группы товаров класса «люкс». Количество товарных единиц – более пятисот. Жду предложений.
Необходимо сделать крутой продающий текст.
Есть текст продажи готового бизнеса.
Текст суховат. Необходимо сделать крутой продающий текст.
Акция! Готовый бизнес по производству леденцов "Золотой Петушок"
Старая цена 12000р.
НОВАЯ ЦЕНА 9500 рублей.
В комплект входит.
- формы для производства петушков 4 формы по 6шт. в каждой
- книгу "25 рецептов приготовления Петушков"
- Удобный ковш для приготовления. В этом ковше не пригорает сахар и его легче отмыть после приготовления.
- Набор палочек из бамбука на 1000 петушков.
- Пищевую пленку для упаковки готовых Петушков на 1000 шт.
- Видео инструкцию по продвижению Петушков в розничных магазинах.
- Рекламные материалы, наклейки, плакаты.
- Подставки под Петушки 5шт. Подставки-отличительная марка нашей продукции. Важный скачок в позиционировании, когда в магазине леденцы лежат не пластиковой банке, а находятся на виду в красочной подставке, раскрашенной под хохлому.
Все это мы БЕСПЛАТНО доставим по России в прочной упаковке.
Срок доставки от 1 до 2 х недель.
Заявки фрилансеров
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