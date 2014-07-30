Необходимо сделать крутой продающий текст.

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Акция! Готовый бизнес по производству леденцов "Золотой Петушок"

Старая цена 12000р.

НОВАЯ ЦЕНА 9500 рублей.

В комплект входит.

- формы для производства петушков 4 формы по 6шт. в каждой

- книгу "25 рецептов приготовления Петушков"

- Удобный ковш для приготовления. В этом ковше не пригорает сахар и его легче отмыть после приготовления.

- Набор палочек из бамбука на 1000 петушков.

- Пищевую пленку для упаковки готовых Петушков на 1000 шт.

- Видео инструкцию по продвижению Петушков в розничных магазинах.

- Рекламные материалы, наклейки, плакаты.

- Подставки под Петушки 5шт. Подставки-отличительная марка нашей продукции. Важный скачок в позиционировании, когда в магазине леденцы лежат не пластиковой банке, а находятся на виду в красочной подставке, раскрашенной под хохлому.

Все это мы БЕСПЛАТНО доставим по России в прочной упаковке.

Срок доставки от 1 до 2 х недель.