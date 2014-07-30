Требуется написание и размещение статей на сайт

Есть сайт http://finstandart.ru/ задача писать глубокий рерайт и публиковать на сайт. 2 новости и 2 статьи в рабочие дни. Тексты не большие ~1000 но уникальные + нужно находить фотки к ним.

В месяц это около 80 текстов. Укажите цену за которую готовы делать это, но сразу говорю, что точно не дороже 100$ платить будем!