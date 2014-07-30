Обзоры приложений

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок156 просмотров

Нужен человек, который может писать обзоры приложений для смартфонов.

Примеры своих работ кидайте в личку.

Оплата: 3-4 у.е./ 1000 сбп

11 лет назад
GPS-club
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров