Необходимо набрать каталог с данными: Город, GPS - координаты, дата Знание немецкого обязательно.
Статьи Водоснабжение
Написание статей по тематике водоснабжение насосное оборудование 50rub за 1000 символов
Работа на долго. Ищу человека для постоянного сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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