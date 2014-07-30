Рерайт 10 новостей на тему SMM+контент-менеджмент

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок197 просмотров

Нужен рерайт новостей 10 новостей (для начала) на тему маркетинга в социальных сетях + подбор картинки + контент-менеджмент на сайт. Каждую новость нужно отрерайтить до 500 знаков. Рерайт должен быть качественным и осмысленным. В идеале человек должен интересоваться тематикой "социальные сети" и продвижение в социальных сетях" (SMM). Важно, чтобы человек регулярно был в онлайн и оперативно обрабатывал поступающие задачи. Выслушаю предложения по стоимости данной задачи. В перспективе постоянное сотрудничество.

11 лет назад
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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