Копирайтер по медицине на постоянку

Здравствуйте!

Нужны несколько копирайтеров по медицине для постоянной работы. Тематики будут разными, но все связаны с медициной.

Требования:

1. Экспертность и достоверность - важно чтобы у вас был опыт работы в медицине, чтобы недопускать искажений фактических данных (дозировки, пропорции и состав лекарственных средств и т.д.). Указывайте свою специализацию в заявке.

2. Грамотность (стилистика, грамматика, орфография, пунктуация)

3. Информативность и логика – материал должен раскрывать тему максимально полно и в логической последовательности,

4. Отсутствие воды в тексте и не чрезмерного количества несущих смысла стоп слов (например таких https://contentmonster.ru/empty/list)

5. Умение структурировать текст (абзацы, подзаголовки, списки, цитаты, таблицы),

6. Лексическая наполненность (использование синонимов, нестандартных оборотов, свидетельствующих о разнообразии вашей письменной речи).

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену за 1000 збп, оплата по Webmoney. Рассматриваю диапазон цен от 35 до 60 рублей за 1000 збп.

Указывайте свою специализацию в заявке.