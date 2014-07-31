Необходимо набрать каталог с данными: Город, GPS - координаты, дата Знание немецкого обязательно.
Копирайтер по медицине на постоянку
Здравствуйте!
Нужны несколько копирайтеров по медицине для постоянной работы. Тематики будут разными, но все связаны с медициной.
Требования:
1. Экспертность и достоверность - важно чтобы у вас был опыт работы в медицине, чтобы недопускать искажений фактических данных (дозировки, пропорции и состав лекарственных средств и т.д.). Указывайте свою специализацию в заявке.
2. Грамотность (стилистика, грамматика, орфография, пунктуация)
3. Информативность и логика – материал должен раскрывать тему максимально полно и в логической последовательности,
4. Отсутствие воды в тексте и не чрезмерного количества несущих смысла стоп слов (например таких https://contentmonster.ru/empty/list)
5. Умение структурировать текст (абзацы, подзаголовки, списки, цитаты, таблицы),
6. Лексическая наполненность (использование синонимов, нестандартных оборотов, свидетельствующих о разнообразии вашей письменной речи).
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену за 1000 збп, оплата по Webmoney. Рассматриваю диапазон цен от 35 до 60 рублей за 1000 збп.
Указывайте свою специализацию в заявке.
Выбранный исполнитель
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