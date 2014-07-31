Копирайтер по медицине на постоянку

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок501 просмотр

Здравствуйте!

Нужны несколько копирайтеров по медицине для постоянной работы. Тематики будут разными, но все связаны с медициной.

Требования:

1. Экспертность и достоверность - важно чтобы у вас был опыт работы в медицине, чтобы недопускать искажений фактических данных (дозировки, пропорции и состав лекарственных средств и т.д.). Указывайте свою специализацию в заявке.

2. Грамотность (стилистика, грамматика, орфография, пунктуация)

3. Информативность и логика – материал должен раскрывать тему максимально полно и в логической последовательности,

4. Отсутствие воды в тексте и не чрезмерного количества несущих смысла стоп слов (например таких https://contentmonster.ru/empty/list)

5. Умение структурировать текст (абзацы, подзаголовки, списки, цитаты, таблицы),

6. Лексическая наполненность (использование синонимов, нестандартных оборотов, свидетельствующих о разнообразии вашей письменной речи).

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену за 1000 збп, оплата по Webmoney. Рассматриваю диапазон цен от 35 до 60 рублей за 1000 збп.

Указывайте свою специализацию в заявке.

11 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$200
30 дней
Хороший автор, пишет профессиональные статьи по медицине
Очень точное ТЗ, своевременная оплата, хорошая коммуникация. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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