На постоянную работу на сайт требуется фрилансер

Доброго времени суток, уважаемые копирайтеры! Нужно написать качественный текст для журнала о ВОВ. Нужен копирайтер свободно ориентирующийся в историй великой отечственной. А так-же приветствуется знание каких-то интересных событий происходивших в Казахстане во время ВОВ. Возможно ...