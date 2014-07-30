Необходимо набрать каталог с данными: Город, GPS - координаты, дата Знание немецкого обязательно.
На постоянную работу на сайт требуется фрилансер
Обязанности:
- написание статей;
- выполнение мелкой работы.
Требования:
- опыт написания рекламных статей;
- опыт написания потребительских статей.
Предложения рассматриваются при наличии портфолио.
График работы:
свободный.
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