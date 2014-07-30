На постоянную работу на сайт требуется фрилансер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт32 заявки508 просмотров

Обязанности:

- написание статей;

- выполнение мелкой работы.

Требования:

- опыт написания рекламных статей;

- опыт написания потребительских статей.

Предложения рассматриваются при наличии портфолио.

График работы:

свободный.

Написание статей
11 лет назад
amormon
Елена 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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