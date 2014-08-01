Срочно! Нужно написать статью в журнал на тему ВОВ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки116 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые копирайтеры! Нужно написать качественный текст для журнала о ВОВ. Нужен копирайтер свободно ориентирующийся в историй великой отечственной. А так-же приветствуется знание каких-то интересных событий происходивших в Казахстане во время ВОВ. Возможно дальнейшее сотрудничество.

11 лет назад
dizainer14
Александр 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$16
1 день
Алексей справился с поставленной задачей на отлично и согласился сделать некоторые правки в тексте, общительный и трудолюбивый человек, в общем рекомендую!
Интереснейший заказ, своевременная оплата Большое спасибо

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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